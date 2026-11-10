La joven herida en el tiroteo de Oviedo tiene 17 años y se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias

Un policía muerto, otro amputado y una menor herida en un tiroteo y en una explosión en Oviedo: buscan al autor de los hechos

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OviedoLa joven herida este martes en un tiroteo en el barrio ovetense de Villafría, previo a la explosión de una mochila que ha matado a un agente de la Policía Nacional, tiene 17 años, han confirmado fuentes policiales.

La joven ha recibido varios impactos de bala y está siendo atendida en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), aunque está fuera de peligro, según las fuentes consultadas.

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La explosión del artefacto

El tiroteo, al parecer motivado por un "conflicto vecinal" según la Policía, se ha producido sobre las 7:30 horas en un inmueble del barrio ovetense de Villafría.

Los agentes de Seguridad Ciudadana que se han desplazado al lugar en primera instancia han encontrado en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se ha dado aviso a la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax).

Al manipular la mochila, presumiblemente propiedad del autor del tiroteo, se ha producido una explosión que le ha costado la vida a un agente de la unidad canina y ha dejado herido muy grave a un especialista de los Tedax. La Policía Nacional ha activado un amplio despliegue para localizar al presunto autor del tiroteo, que podría ir armado.

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El segundo policía, intervenido en el hospital

Por su parte, el agente del TEDAX herido grave en la explosión de un artefacto en Oviedo estaba siendo intervenido a media mañana en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), según la información facilitada por la Policía Nacional. La detonación ha causado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y se ha producido durante la intervención policial por un tiroteo en el que ha resultado herida una mujer.

Los taxistas de Oviedo recibieron esta mañana a las 9.53 horas el siguiente aviso: "¿Alguno recogió esta mañana sobre las 07.30 horas de la mañana a un señor de unos 65 años, calvo con albornoz de cuadros en la zona de Rafael Urrusti? Póngase en contacto inmediato con central".