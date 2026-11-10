J. J. R. G., el padre de la menor tiroteada por 'El Ruso' en Oviedo, afirma que la joven no entiende por qué fue atacada

Un policía muerto, otro gravemente herido y una menor herida en un tiroteo y en una explosión en Oviedo: buscan al autor de los hechos

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El padre de la menor de 17 años tiroteada este martes en la calle Rafael Urrusti de Oviedo, donde también explotó una mochila bomba que acabó con la vida de un subinspector de la Policía Nacional y de un perro policía, asegura que el presunto agresor quiso acabar con la vida de su hija. La adolescente recibió varios disparos cuando salía de casa para dirigirse al instituto y tuvo que ser trasladada al hospital.

"Mi hija está viva de milagro, porque le disparó a matar", afirma J. J. R. G., el padre de la joven, en declaraciones a 'La Nueva España'. El hombre, que regresaba de trabajar cuando encontró a la adolescente tendida delante del portal, afirma que Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', llegó a apuntar al pecho de la joven. "Le tiraba a matar, a matar", insiste, todavía conmocionado por lo ocurrido.

"Solo Dios puede saber qué ha pasado por esa cabeza"

Las primeras investigaciones apuntan a que el tiroteo se produjo en el contexto de un enfrentamiento vecinal entre dos familias. El portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, confirmó que los agentes habían recibido una llamada que alertaba de disparos por un supuesto conflicto de este tipo. Sin embargo, el padre de la menor asegura que nunca tuvo problemas con el presunto agresor. "Yo a él le saludaba y no me devolvía el saludo, pero eso no significa nada", explica el progenitor, que indica que su hija tampoco entiende por qué fue atacada.

"Solo Dios puede saber qué ha pasado por esa cabeza; y luego lo que ocurrió más tarde", lamenta J. J. R. G. en referencia también a la posterior explosión. El hombre permanece pendiente de la recuperación de su hija mientras se sigue investigando lo ocurrido. La pareja de 'El Ruso', Tatiana B. T., también ha sido detenida e interrogada para intentar dar con el paradero de su marido. Al ser preguntado por ella, J. J. R. G. afirma que es una chica "muy agradable", que "tiene un perrito y que se lleva bien con la gente", además de tener "amigas en el barrio".

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La menor salía de casa para ir a clase cuando recibió varios disparos

La joven tiroteada permanece hospitalizada. Según contó a su padre, al salir del portal para dirigirse a clase sintió un fuerte impacto en la espalda y vio a su vecino disparándole. La menor sufrió heridas en las extremidades y el costado, con un impacto de mayor gravedad en la cadera por el que estaba previsto que tuviese que ser intervenida quirúrgicamente.

Tras recibir el aviso del tiroteo, los agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble y localizaron una mochila sospechosa en el rellano. Durante la intervención sobre el artefacto se produjo la explosión, que acabó con la vida del subinspector de Guías Caninos Juan José Rodríguez y del perro detector de explosivos Deny. Otro especialista de los TEDAX resultó gravemente herido y tuvo que ser intervenido en el Hospital Universitario Central de Asturias. La Policía Nacional mantiene un dispositivo para localizar a 'El Ruso', cuyo paradero se desconoce, y esclarecer las circunstancias del ataque y la colocación del artefacto.