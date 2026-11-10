Gonzalo Barquilla 10 NOV 2026 - 19:07h.

Los vecinos de Villafría relatan el miedo por el tiroteo y la explosión posterior en el edificio de la calle Rafael Urrusti

Un policía muerto, otro gravemente herido y una menor herida en un tiroteo y en una explosión en Oviedo

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Los vecinos y trabajadores del entorno del número 2A de la calle Rafael Urrusti, en el barrio ovetense de Villafría, todavía tratan de asimilar lo ocurrido este martes. El tiroteo contra una menor de 17 años y la posterior explosión de una mochila en el portal del edificio, que acabó con la vida de un subinspector de la Policía Nacional y de un perro policía, han provocado una enorme conmoción en la zona. Justo al lado del inmueble se encuentra una de las entradas de un supermercado cuyos trabajadores también se han visto afectados por el suceso.

"Los trabajadores estamos bien. Sorprendidos, pero bien. Toda la zona está acordonada y no podemos entrar a la calle donde ha ocurrido todo", cuenta una empleada del establecimiento a la web de 'Informativos Telecinco'. La trabajadora asegura que Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso' y al que busca la Policía Nacional, es "una persona bastante conocida en el barrio", a quien solía ver ocasionalmente por la zona. El hombre, con antecedentes por hurtos y robos, residía en el mismo bloque de viviendas en el que presuntamente ha tiroteado a su vecina y ha colocado una bomba.

El inmueble se encuentra en una zona donde figuran placas de VIPASA, Viviendas del Principado de Asturias, la empresa pública del Principado que gestiona el parque público de viviendas desde su creación en 1991. La tragedia ha golpeado así a un entorno residencial en el que impera la tranquilidad. A pocos metros, otros residentes y comerciantes intentan comprender cómo se ha podido llegar a una situación de estas características.

Los vecinos, sorprendidos por la posibilidad de un explosivo de fabricación casera

Una trabajadora de un local cultural cercano también expresa a este medio su incredulidad ante la gravedad de lo ocurrido. "No es normal", asegura. La mujer pone el foco en el tipo de artefacto empleado. "Ha sido capaz de fabricar una bomba casera. O se dedicaba a ello o ha querido aprender mucho con tutoriales. Es terrible", manifiesta.

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Las primeras informaciones publicadas sobre el artefacto apuntan precisamente a una posible fabricación casera, aunque no se ha confirmado oficialmente quién lo elaboró ni las circunstancias concretas de su preparación. La mochila explotó durante la intervención de los efectivos policiales que habían acudido al inmueble después de recibir un aviso por una presunta disputa vecinal, aunque el padre de la menor tiroteada ha afirmado que ni él ni su hija habían tenido problemas con 'El Ruso'.

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La explosión, registrada sobre las 08.50 horas, ha matado en el acto al subinspector de la Unidad de Guías Caninos Juan José Rodríguez, conocido como 'Jota', y a su perro Deny, un pastor alemán de tres años. Otro agente de los TEDAX resultó herido de gravedad. El miedo se ha extendido rápidamente por Villafría.

Otro residente de la zona explica a este medio que muchos vecinos se encontraban haciendo su vida cotidiana cuando escucharon la fuerte detonación. La explosión, que destrozó parte del portal y provocó un amplio despliegue policial, dejó a los habitantes del barrio en estado de shock. La zona ha permanecido acordonada mientras los investigadores trabajan en el lugar y la Policía trata de localizar al sospechoso.

Los vecinos describen a 'El Ruso' como conflictivo y un testigo relata su huida

Uno de los vecinos que presenció parte de lo ocurrido fue Pablo Fernández Naveira, un camionero de 48 años que vive en un edificio cercano, informa 'La Nueva España'. Se encontraba en la cama, pendiente de una operación que tenía prevista en el Hospital Universitario Central de Asturias, cuando escuchó los disparos sobre las 7:00 horas. "Oí los tiros y decir a una niña: 'Papá, papá'. Cuando me asomé, vi a un tío salir del portal", relata. Según su testimonio, el hombre volvió a entrar en el inmueble después de que alguien avisara a la Policía, pero salió corriendo cuando llegaron los primeros agentes. "La Policía, como no sabía que era él, no le pararon. Se les escapó ahí mismo", asegura.

Con el paso de las horas, Pablo supo que el hombre al que había visto era Manuel Ferrero, al que describe como "un vecino con muchos problemas". Otra residente del barrio también se refiere a él y a su mujer como un matrimonio conflictivo. "Él y su mujer son como diablos, tienen movida con todo el vecindario", asegura. Según esta vecina, hace unos meses la pareja protagonizó un enfrentamiento con otra residente que terminó "a voces en medio del portal". Ahora, la pareja del sospechoso, Tatiana, permanece arrestada mientras avanza la investigación.

La búsqueda de 'El Ruso' ha llevado a difundir entre los taxistas de Oviedo una descripción del sospechoso para intentar reconstruir sus movimientos. El aviso hablaba de un hombre de unos 65 años, calvo y con un albornoz de cuadros, que habría cogido un taxi sobre las 07:30 horas en la zona de Rafael Urrusti. Los conductores debían ponerse en contacto con la central si lo habían trasladado. Por el momento, esta descripción no permite confirmar que el sospechoso utilizase efectivamente un taxi.

Pablo, que había comenzado a grabar con su teléfono móvil lo que sucedía en la calle, también presenció desde su ventana la explosión de las 08:50 horas. "Fue de película", ha recordado, en declaraciones al medio local citado. Estaba observando la intervención de los agentes y sus perros cuando escuchó la detonación. "De un pepinazo voló la puerta del portal del edificio. Me agaché y todo en la ventana", cuenta. La deflagración acabó con la vida del subinspector Juan José Rodríguez, conocido como 'Jota', y de su perro policía Deny, además de herir de gravedad a un agente de los TEDAX, que permanece hospitalizado.