La Sanidad Valenciana dará el alta este miércoles a Marta Pérez, la joven en coma por un batido, en contra de la voluntad de su familia

Una decisión que se tomaría en contra de los deseos y la voluntad de la familia de la joven de 20 años, que solo está dispuesta a que vuelva a casa con las condiciones que les aseguraron negociar y no han sido atendidas hasta este martes.

“ Nos contactaron desde la Conselleria y nos dijeron que se arreglaba todo para el día 31. Fijaron el alta para ese día y a estas alturas no tenemos nada de lo que se habló . Así que, rechazamos el alta hasta tener solucionado el tratamiento de Marta”.

La madre de Marta teme que obliguen a su hija a volver a casa sin los medios necesarios y “ acabe postrada en una cama sin apenas poder moverse, como por desgracia han acabado numerosas personas con daños neurológicos”. En el caso de la joven, no obstante, no hay daños en ninguna parte del cerebro, solo falta esa conexión entre las mismas. María tampoco baraja la vuelta de su hija a Alcoy tras lo vivido y siente mucha angustia, como el padre de la joven, Juan, y sus otros dos hijos.

Ellos no tienen medios para acarrear con los costes que requiere la atención y las terapias para Marta. Maria pidió que su hija estuviera en el centro privado de Valencia mientras progresara, y no hay noticias de lo contrario. Pedía una prórroga de al menos un año y medio, incluso dos, lo que suelen requerir estos procesos de recuperación, pero no le han concedido tanto y tampoco de una vez, sino en constantes prórrogas de dos meses desde enero de 2023. Un calvario.