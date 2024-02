Sin que Alba, azafata de vuelo, lo esperara, su novio Sergio cogió el micrófono y delante de todos los pasajeros y la tripulación le pidió matrimonio en pleno vuelo. "Les habla un hombre enamorado", así empezaba el discurso del joven, entre aplausos y vítores, mientras la novia sorprendida andaba por el pasillo del avión desde la cola hasta la parte delantera. "Queríamos que fuera así y el comandante la envió a coger una botella, mientras ella me echaba la bronca porque estaba de pie por el avión y me decía que me sentara", explica Sergio Serra.