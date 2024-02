Cómo se construye en España: la normativa actual no habla del poliuretano, solo de materiales que eviten la propagación del fuego

La normativa vigente, sin embargo, no contempla ninguna advertencia o precisión sobre el poliuretano y "no es como el amianto que está prohibido", me dice un ingeniero técnico, colegiado, que ha preferido el anonimato; en el caso del alucobond habrá que demostrar "si era válido o no para la fachada, porque para usar un material u otro tiene que estar validado por pruebas de un laboratorio".