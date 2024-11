Voluntarios recorren casas puerta a puerta para repartir productos y abrazos en zonas afectadas por la DANA

Las botas de lluvia no parecen tan necesarias en esta localidad valenciana situada en la zona cero de la DANA, ya que es habitual encontrar pares abandonados en las aceras. Ahora, doce días después de la catástrofe, han cogido el relevo otros productos entre los más demandados, como por ejemplo escobas, fregonas y jabón de lavadora.

"Hay mucha, mucha, mucha ayuda (de voluntarios), o sea que no nos podemos quejar, por lo menos yo no me quejo", dice la mujer, que se alegra de haber sobrevivido a las inundaciones y lamenta que el aviso de las autoridades el pasado 29 de octubre "fuera tan tarde".