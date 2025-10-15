Europa Press Valencia, 15 OCT 2025 - 15:52h.

Según el registro, habló varias veces con Pradas y Mompó, contactó con la vicepresidenta Montero a las 20.55 y con Feijóo a las 21.27

Carlos Mazón conocía las alertas hidrológicas del Magro y del barranco del Poyo antes de irse a comer el día de la DANA

Presidencia de la Generalitat ha entregado a la comisión de investigación de la DANA en Les Corts un listado de las llamadas del jefe del Consell, Carlos Mazón, entre las 17.37 y las 23.29 horas del pasado 29 de octubre, día de la barrancada que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

El registro es un documento de una página con el logo de la Generalitat que refleja 19 llamadas realizadas desde el "teléfono corporativo" de Mazón, entre las 17.37 y las 23.29 horas, y otras siete llamadas desde un "teléfono colaborador" entre las 20.22 y las 22.37 horas.

De acuerdo a este documento, Mazón llamó a la entonces consellera de Interior Salomé Pradas --investigada en la causa judicial de la dana-- a las 17.37 horas, tras lo que a las 17.46 contactó con el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó. A las 18.16 y a las 18.25 realizó dos nuevas llamadas a Pradas, tras lo que a las 18.25 y a las 18.27 contactó de nuevo con Mompó.

Seguidamente, según este registro, Mazón llamó a las 18.28 horas al alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor. A las 18.30 se informa de una nueva llamada a Pradas, a las 18.48 al director general de Comunicación, Paco González; a las 18.57 "dos veces" al síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca; a las 19.34 al secretario autonómico de Infraestructuras, Francisco Javier Sendra; a las 19.41 al secretario autonómico de Gabinete del President, José Manuel Cuenca, y a las 19.42 a la directora general de la secretaria de este gabinete, Pilar Montes.

El listado del teléfono corporativo continúa con una llamada a las 19.43 horas a Pradas y otra a las 19.44 a la directora general de Organización, Mª Jesús García. No aparecen más llamadas hasta las 20.10 horas, de nuevo a Pradas, tras lo que hay dos llamadas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a las 21.27 y a las 21.31, y concluye a las 23.29 con una al 'lehendakari', Imanol Pradales -se especifica que es después de un 'whatsapp' enviado por él a las 23.11 horas-.

Por su parte, la lista del "teléfono colaborador" de Mazón se inicia con una llamada a las 20.22 horas a la que fuera vicepresidenta tercera del Gobierno, la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Continúa con dos llamadas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, a las 20.55 y a las 21.03 horas.

Y este listado finaliza con cuatro llamadas al presidente de Telefónica, entonces José Mª Álvarez-Pallete, a las 21.33, 22.12, 22.28 y 22.37 horas.

"Es un sainete"

Entre los grupos parlamentarios, en declaraciones a los medios tras tener acceso a este documento, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha recordado que su grupo ya pidió hace meses tener acceso al listado "y la Generalitat envió el contrato". Ha criticado que es un registro "parcial" y "lo mismo que Mazón dijo en un desayuno informativo" en Madrid el pasado 24 de febrero.

"Es un sainete: lo de este 'president' no tiene nombre", ha criticado, y ha reprochado a la Generalitat que "antes de enviarlo a la comisión lo filtrara a un medio de comunicación" la semana pasada.

Joan Baldoví (Compromís) ha exigido a Presidencia que aporte las llamadas de "todo el día" de Mazón "y sobre todo su duración", por lo que ha avanzado que su coalición presentará un recurso pidiéndolo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que han "tenido acceso esta mañana al listado" y ha enmarcado las críticas de la izquierda en "una treta para acallar el escándalo de Francis Puig y de Ábalos", al tiempo que ha aprovechado para denunciar que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, no haya comparecido en esta comisión.