Buscan a un segundo ocupante del coche que cayó al mar en el puerto de Gandía: una primera persona logró escapar

Un rescate extremo durante un naufragio evita una tragedia en plena tormenta en Barcelona

Compartir







La Guardia Civil y los bomberos buscan a la segunda persona que se encontraba dentro de un coche que este jueves ha caído al agua en una zona del puerto valenciano de Gandía y del cual otra ha logrado salir, informan fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

A las 20:09 horas se han desplazado al puerto tres dotaciones de bomberos de Gandía y Oliva, un sargento y un oficial, tras recibir el aviso de que un coche había caído al mar con dos ocupantes en su interior. Cuando los bomberos han llegado al lugar del siniestro, una de las personas estaba ya fuera del agua, pero la otra se encuentra aún desaparecida.

PUEDE INTERESARTE Rescatan con vida a Layonel, desaparecido el lunes cuando fue a buscar una moto de agua en Gran Canaria

El equipo GEAS de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la búsqueda de esa persona, mientras en la zona permanecen también dotaciones de bomberos como apoyo al dispositivo de rescate. Por el momento, no hay más información de la identidad de esas personas. Las autoridades a cargo del caso no han explicado los motivos por los cuales el coche cayó al mar.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido el espectacular rescate de un escalador que quedó suspendido sobre el mar en Calpe

Buscan a un segundo desaparecido

Bomberos y Guardia Civil continúan buscando al segundo desaparecido. De sus identidades, se desconoce las nacionalidades, las edades y los sexos. Solo han informado que a la llegada de los agentes, atendieron a la primera y única persona que consiguió escapar del interior del vehículo que cayó al mar en la zona del puerto. Se desconoce su pronóstico y si sufrió algún tipo de lesión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De la persona desaparecida han sigo conocedores de su desaparición tras encontrar al otro ocupante del coche que consiguió huir. Todos los esfuerzos de las autoridades se concentran en buscar a este segundo ocupante y en conocer los motivos de esta caída. El aviso fue dado por un testigo que se encontraba cerca del lugar de los hechos y comunicó que un coche había caído al agua con dos personas en su interior.