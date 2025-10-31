Europa Press 31 OCT 2025 - 16:40h.

La jueza pidió a principios de semana a Les Corts ese listado para estudiar las llamadas entre Carlos Mazón y Salomé Pradas durante el 29O

Salomé Pradas asegura que mantuvo informado en todo momento a Mazón el día de la DANA, incluido el envío del mensaje de alerta

ValenciaLa jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre ha acordado unir a la causa el listado de las llamadas que realizó en ese día el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, aportado por Presidencia de la Generalitat Valenciana a la comisión de investigación de Les Corts.

Así lo ha decidido en una providencia de este viernes a raíz del escrito presentado por la acusación popular ejercida por el PSPV que había solicitado esa inclusión. La jueza pidió a principios de semana a Les Corts ese listado y agregaba que se trata "de un documento público, en tanto que ha sido remitido por Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes".

En la resolución para pedir el documento a la cámara autonómica, señalaba que en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta "pertinente" el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, y el 'president'.

Al respecto, señalaba que se aportó por la defensa de la investigada un acta notarial con capturas de pantalla del móvil de Pradas y que, en la comisión de investigación de Les Corts, Presidencia de la Generalitat entregó un listado de llamadas de Mazón, entre las que se encontrarían las que tuvieron lugar el 29 de octubre con su entonces consellera, cesada posteriormente.

Puede impartir instrucciones al Consell

Así, indicaba la magistrada que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial --en el que le ordenaba citar como testigo en la causa a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el 29O en un restaurante-- se recogía que el 'president' "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell", y que tiene atribuidas, según la ley, "funciones directivas y de coordinación", de forma que puede impartir "instrucciones" a los miembros del Consell.

De igual modo, la jueza afirmaba que en el auto de la Audiencia se señala que resulta "igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios" que pudiera haber efectuado el 'president' sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo, con el concreto momento en que se produjeron.