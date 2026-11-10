Carlos Plá Valencia, 10 NOV 2026 - 13:35h.

La familia sostenía que la fallecida no fue atendida debidamente, tras haber acudido a su centro de salud hasta en siete ocasiones, y a un hospital público en dos

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La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana deberá indemnizar a la madre de una mujer fallecida el 25 de noviembre de 2024 después de sufrir una rotura de aneurisma que le provocó una hemorragia cerebral.

Así lo recoge el dictamen emitido por el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana tras la denuncia presentada por la madre y las hermanas de la fallecida en la que reclamaban una indemnización de 181.616,42 euros.

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Según afirma la familia en su escrito, la paciente falleció el día 25 de noviembre de 2024 "por una rotura de aneurisma que no fue atendida debidamente, tras haber acudido a su centro de salud hasta en siete ocasiones, y al Hospital público de C.V., en dos". Sostienen que la sintomatología que presentaba revelaba problemas en el cuello y el cráneo y que "a pesar de haberle prescrito tratamiento farmacológico y de inyectarle calmantes, su dolor no remitía".

La familia considera que "los servicios sanitarios debieron haberle realizado un diagnóstico diferencial y no haberse quedado con el primer diagnóstico de cervicalgia". También, "afirman que el día 31 de octubre los facultativos de su centro de atención debieron haberla remitido a urgencias para realizarle un TAC; que el día 4 de noviembre de 2024 no debieron de haberle dado el alta hospitalaria con diagnóstico de cervicalgia; y que los días 6 y 19 de noviembre de 2024 los servicios sanitarios también debieron haberla remitido a urgencias para la realización de pruebas diagnósticas". En definitiva, sostienen que "hubo un evidente retraso en el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea sufrida por la paciente, pues, a la vista de la clínica que presentaba, requería la práctica de un estudio radiológico precoz. Un retraso que, a su parecer, le ocasionó una privación de expectativas, también denominada pérdida de oportunidad", que acabó, a su juicio, con el fallecimiento de la mujer el 25 de noviembre de 2024.

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Informe médico

El informe médico-pericial de PROMEDE que aporta el dictamen del Consell Jurídic deja claro que la asistencia de la mujer "no se ajustó a la lex artis ad hoc en el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 21 de noviembre de 2024, al no haberse valorado de forma adecuada los síntomas neurológicos de alarma ni realizado las pruebas de neuroimagen necesarias para descartar una hemorragia subaracnoidea, circunstancia que condicionó la evolución posterior y el fallecimiento de la paciente".

Tras valorar el escrito de la familia y los informes médicos remitidos por el PROMEDE y la Conselleria de Sanidad, el Consell Jurídic Consultiu determinó fijar una indemnización de 26.138,24 euros en favor de la madre de la paciente fallecida, no así, para sus hermanos, señalando que no se ha "acreditado debidamente su especial vinculación" con la mujer.