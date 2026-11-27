Carlos Plá Valencia, 27 NOV 2026 - 19:30h.

Un vagón de mercancías de los años 60 que transportaba naranjas ha sido transformado en un lujoso apartamento en medio de la naturaleza

Un viaje culinario en el restaurante de un antiguo vagón de tren en Tarragona: "Es ganar atractivo y darnos a conocer"

Compartir







El río Turia y una plantación de chopos de 5.000 metros cuadrados son las vistas únicas desde la terraza suspendida en el aire con la que cuenta el Orient Express, uno de los alojamientos rurales más instagrameables de España.

Un vagón de mercancías de los años 60 que transportaba naranjas en la ruta de Carcaixent (Valencia) a Francia, y que ha sido transformado en un lujoso apartamento situado en el municipio valenciano de Casas Altas, en la comarca del Rincón de Ademuz. “Una empresa de transporte ferroviario que tenía vagones en desuso, lo puso a la venta en Wallapop y nos enamoramos. Fuimos verlo a Madrid y decidimos comprarlo”, explica Roberto Tortajada, propietario de Houseandlive.

PUEDE INTERESARTE Una pareja de holandeses ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar su finca en el corazón de la Ribeira Sacra

El transporte del vagón hasta su privilegiado emplazamiento fue una odisea repleta de dificultades que superaron con mucho ingenio. "Fue toda una historia lo que tuvimos que hacer para transportarlo porque por dentro del pueblo no cabía, tuvimos que hacer una poda por el camino hasta llevarlo a lo más alto y lo subimos en volandas entre dos excavadoras", recuerda.

PUEDE INTERESARTE La escapada de otoño perfecta para ver estrellas: el rincón de España con uno de los cielos más limpios

Ya en su sitio, reformaron los 33 metros cuadrados de la estancia para crear un alojamiento único. "En el exterior respetamos los letreros originales y la decoración interior tiene toques árabes para hacer un guiño al mítico Orient Express. Colocamos una chimenea para hacerlo más confortable en el salón, que tiene una amplia cocina y ,además, una habitación y un baño con jacuzzi que tienen vistas al bosque exterior".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un lugar para desconectar de la civilización

Entre sus clientes habituales encontramos muchos extranjeros que visitan España. "Estamos en la ruta de Francia hacia Alicante. Por aquí pasan moteros que aprovechan para hacer una parada para descansar y desconectar", explica Roberto, que asegura que "los fines de semana lo tenemos casi siempre reservado".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Junto a los que llegan para disfrutar de la naturaleza, otros buscan la experiencia de alojarse en un vagón para compartirlo en sus redes sociales. "El turismo que viene al Rincón de Ademuz buscan principalmente un entorno rural, pero al vagón vienen muchos que no saben ni donde está Casas Altas y luego comparten en Instagram la experiencia. Eso afortunadamente nos da mucha visibilidad".

Un alojamiento y un paisaje elegido también para celebrar numerosos eventos y campañas publicitarias. "Sí, hemos tenido bodas y algunas productoras han hecho anuncios con el vagón".

Debido al éxito de este original apartamento, los propietarios ya tienen en marcha nuevos proyectos para crear otros alojamientos únicos en un avión o un helicóptero.