Ion Aramendi confiesa que no es tan simpático como la gente cree: “Soy muy tímido, me da corte que me me paren por la calle”

“La mayoría de personas se piensan que soy un tío muy simpático , que soy muy extrovertido y en realidad soy una persona tímida… Y muchas veces me corta mucho cuando alguien en la calle me dice algo porque soy tímido. Hay gente que piensa, ‘Pero si tú sales en la tele’, Ya, pero es que en la tele es mi curro y en mi vida soy una persona tímida. Incluso seria. Incluso a veces parezco un imbécil, lo reconozco”.

Ion confesó también en qué reality le gustaría participar como concursante. Spoiler, no es ‘Gran Hermano’, aunque Aramendi se declara muy fan del formato: “A mí siempre me ha fascinado ‘Gran Hermano’, pero sé que no me vería ahí”. Mira el vídeo que te hemos dejado justo aquí arriba para saber en qué reality entraría Ion si tuviera la oportunidad.