Maestro Joao vaticina nuevas rupturas y advierte a Chenoa: "No pierdas el tiempo"

Sin embargo, el pasado fin de semana, el programa 'Fiesta' desvelaba la exclusiva: Chenoa y Miguel se separan. Aunque no trascendieron muchos más detalles, la noticia no tardó en saltar a todos los medios dejando perplejos a todos los fans de la cantante que le auguraban un futuro feliz junto a su marido. Y no solo sus seguidores, también amigos como el Maestro Joao.