El plan perfecto de Lola Mencía con sus mascotas tras salir de 'Supervivientes All Stars': "Sentir hogar"

De su plan perfecto con sus mascotas le han sacado punta sus detractores. Muchos no han perdido la ocasión para decir que ha sido una "palmera de Marta Peñate" y que han sentido "decepción" por no haber hablado en su nombre cuando tocaba y cargar con ese peso a la ganadora de 'Supervivientes All Stars'. "Con el buen concurso que habías hecho la otra vez esta has sido una decepción absoluta", han escrito en una publicación ajena totalmente al concurso.