La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' ha aclarado los motivos por los que ha puesto a la venta su casa del centro de Madrid

La diseñadora ya tiene comprador para su lujoso dúplex al que ha puesto a la venta por valor de 7,8 millones de euros

Tristán y Cósima: así son los dos hijos de Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada ha hablado de su actual situación económica tras la relevancia del último movimiento que ha ejecutado. La exconcursante de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' ha puesto a la venta su dúplex en pleno centro de Madrid por 7,8 millones de euros tras anteriormente vender su mítica tienda.

Asegurando que le ha dado mucha pena el tener que desprenderse de esta casa situada en el Paseo de la Castellana y para la que "ya tiene comprador", la famosa diseñadora ha explicado sus motivos y ha desmentido que esto se deba a que tiene problemas económicos. Lo ha hecho a través de una entrevista a la revista '¡HOLA!' en la que ha contado su cambio de vida y cuáles son sus necesidades actuales.

Su caso es muy similar al de otros padres. Tristán y Cósima, ya no viven con ella y eso unido a que su ex y padre de sus hijos, Pedro Jota Ramírez, se ha mudado a su zona, ambos puntos le han motivado para hacer este cambio. "El Innombrable se ha venido a vivir a dos portales de mí. No sé qué le pasa a este hombre. Quizá echaba de menos el barrio, pero hay que tener mala uva", ha confesado.

La que fuera primera eliminada de 'Bailando con las estrellas' ha sido muy clara con respecto a su decisión de poner su céntrico piso de Madrid en venta. No ha vendido su viviendo por problemas económicos, tal como se ha publicado, sino por estos factores que ha explicado y ya se ha comprado otra vivienda para su nueva etapa.

"Desgraciadamente me ha costado más", ha revelado sin dar más detalles de este punto, pero sí volviendo a insistir en que no tiene ningún problema económico. "Lo he vendido porque me da la gana. Mis hijos son mayores, el tiempo pasa y quiero hacer lo que me apetezca. Tengo el capricho".