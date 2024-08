Adara Molinero se sincera sobre su problema de salud: "He tenido pérdidas de orina"

Hace unas semanas, Adara Molinero viajaba hasta Honduras por segunda vez, en esta ocasión para convertirse en concursante de ‘Supervivientes All Stars’. Sin embargo, desde su participación en la primera de las dos ediciones en las que lo ha hecho, la influencer consiguió ganarse a una gran legión de seguidores, concretamente, más de 800 mil en Instagram. Con ellos comparte diferentes aspectos de su día a día, desde su relación con Álex Guita hasta la ayuda que este último, gracias a su desempeño profesional, ha podido ofrecerle en un problema del que ahora se ha sincerado al completo.

A sus 25 años, y cuando apenas llevaba un mes de relación con Hugo Sierra, exconcursante de ‘Gran Hermano’, Adara se quedó embarazada de su primer hijo. Desde que Martín llegara al mundo en febrero de 2019, la ganadora de la séptima edición del mismo formato ha experimentado un problema de salud del que ahora ha querido hacer partícipes a los que le siguen en las redes sociales con el objetivo de darle visibilidad: "Desde que tuve a Martín, hace 5 años, he tenido pérdidas de orina. Cuando me reía o estornudaba, se me escapaba, estuviera donde estuviera”, ha comenzado explicado en unas historias temporales capturadas desde su propio coche.