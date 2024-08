Violeta Mangriñán acude al hospital con su hija y comparte su diagnóstico: "Me estaba asustando"

"No quería comer y ella no perdona un bibi. Ayer no quiso comer casi nada en todo el día, y hoy igual. Hacía cositas con la lengua y movimientos raros y le salió un sarpullido en la piel, me estaba asustando mucho", ha reconocido la valenciana, que ha dado la última hora sobre el estado de salud de su hija a través de las redes sociales, poco después de contar que se encontraba en el hospital con su hija pequeña.