María Amores se ha visto preocupada con lo que se ha encontrado al levantarse. La mujer de Ion Aramendi, presentador de 'Supervivientes' , ha explicado que no sabe si por el calor que está pasando o por otro motivo se ha levantado con el rostro deformado . En concreto, la zona del ojo es la que está afectada , tal como la influencer ha contado a través de sus redes sociales.

Ante esta situación que ha mostrado en su perfil oficial de Instagram en sus stories, la periodista y mamá de Ion, Lucas y Marieta se ha desahogado con sus seguidores, que se han convertido por un momento en sus confesores en estos momentos de nervios . La mujer de Ion Aramendi ha dicho no reconocerse ante el espejo al presentar una inflamación que ha dado lugar a una bolsa en la zona inferior al ojo .

Con la naturalidad que le caracteriza y también sin perder su toque de humor como mostrase cuando enseñó y contó los avances de su abdominoplastia , María Amores ha enseñado la inflamación que sufre ahora y que le ha deformado el rostro. "Mira si hace calor en Madrid que se me ha derretido el ojo" , ha apuntado.

La hinchazón con la que ha amanecido le ha sorprendido, aunque, tal como ha manifestado espera que encuentre solución en las manos en las que se va a poner. "Me ha chivado la sabia de Katia Rocha que esto se soluciona bastante", ha dicho aludiendo a la técnica de ultherapy (lifting no quirúrgico con ultrasonidos) a la que se someterá después del verano.

Esta técnica no invasiva sirve para combatir la flacidez del rostro, del cuello o escote, sin cirugía , ofreciendo resultados no agresivos para el paciente, tal como los expertos describen. De ahí que la mujer de Ion Aramendi tenga pensado hacérselo para tensar su piel de forma natural.

La periodista e influencer tiene claro que esta reacción, que se ha producido en la piel y que ha terminado por deformarle el rostro y provocarle hinchazón en la zona del ojo, se debe a las altas temperaturas que ha sufrido tanto en Madrid como en Salamanca. "Me sobra piel y se me hincha. Creo que se me filtró líquido", ha explicado compartiendo la última fotografía con la que ha mostrado cómo ha evolucionado esta afección pasadas las horas y en otra localización distinta y más fresquita.