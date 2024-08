Alma Bollo comparte el emotivo momento en el que sus hijos se han conocido: "El más especial de mi vida"

El pasado viernes, Alma Bollo daba la bienvenida al mundo a su segundo hijo, Miguel Jr. “Explotando de amor X2. 16/08/24, ya estoy en el mundo familia, he pesado 4100kg y he medido 54 cm. No ha sido fácil del todo pero ya estamos ready para disfrutar de todo lo que viene”, escribía la hija de Raquel Bollo y Chiquetete en la publicación con la que presentaba a sus seguidores al recién nacido.