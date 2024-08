No es la primera vez que la examiga de Alejandra Rubio viaja a este continente, en el que ha pasado gran parte de sus vacaciones en los últimos años. Su plan en años anteriores había sido ir a safaris o disfrutar de paseos por Marrakech, en Marruecos, pero ahora ha querido desplazarse hasta las Cataratas Victorias, desde donde ha compartido muchos fotos .

"El guía lo hizo primero, el sentarse en el espacio seguro, y nosotros pues nos sentamos donde se sentó él, era totalmente seguro", ha sido la explicación que ha dado en sus stories de Instagram la modelo, que ha recalcado que jamás haría nada que pusiera en peligro su integridad física : "No voy a poner en riesgo mi vida por hacerme una foto, no soy tan tonta".

"Es un sitio en el que muchas personas se hacen fotos y van porque hay una piedra como que te sujeta. Obviamente si te pones ahí a hacer tonterías y tal pues sí que no es peligroso, pero no fue el caso", añadía la influencer, reiterando así que consideraba que su práctica no había tenido ningún riesgo para su vida.