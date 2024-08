Una de las personas a las que su anuncio en Instagram el pasado 31 de julio no le pilló por sorpresa fue Marta Peñate, que conoce a Suso desde que participaron juntos en 'Gran Hermano 16' hace ya casi diez años. La razón no fue porque se lo hubiera dicho el catalán, sino porque se lo contó su prometido, Tony Spina, cuando fue a visitarle a Honduras en la final de 'Supervivientes All Stars', celebrada unos días antes.