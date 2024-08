Lucía Sánchez anuncia su ruptura con Álvaro Boix y explica los motivos: “No recibo lo mismo que yo doy”

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado cuáles son sus planes de futuro tras su paso por 'La casa de al lado'

El exnovio de Rosario Matew ha confirmado que no le gusta hablar de su vida privada, como ya anticipó la ganadora de 'GH DÚO'

Fue Lucía Sánchez a través de su canal de mtmad en Mitele la que confirmó que su relación con Álvaro Boix había llegado a su fin porque había descubierto ciertas cosas que no le habían gustado y que prefería no iniciar un romance de idas y venidas como el que tuvo con Isaac Torres, padre de su hija Mía. En ese vídeo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también contó que no iba a dar más detalles por respeto al exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', pues sabía que no le gustaba que se hablase de su vida privada.

Fuera de los realities, el ilicitano apenas habla de sus intimidades y se centra más en compartir en sus redes sociales los momentos de los viajes tan espectaculares que hace por todo el mundo gracias a la agencia de viajes que fundó con un amigo. Ahora, ha confirmado en sus stories de Instagram lo que contó la ganadora de 'GH DÚO' y es que no le gusta hablar de su vida personal más allá de su paso por programas de televisión.

Dato que confirma el motivo por el que no ha hecho ningún tipo de declaración sobre lo ocurrido con la gaditana, que no para de animar a sus seguidores en sus directos a preguntarle al ex de Rosario Matew por su versión de los hechos. Ante la pregunta de sus seguidores acerca de cómo le va la vida después de su paso por 'La casa de los vecinos', donde residió dos meses, Álvaro se ha animado a hablar aunque dejando claro primero que no es algo que le apetezca en exceso.

"La gente que realmente me conoce y que vio el 24 horas ya sabía que una vez fuera iba a desconectar de todo y no iba a hablar de nada por aquí porque no me gusta hablar de mi vida cuando no me apetece", han sido las primeras palabras del empresario, que añadía que ahora sus planes pasan por seguir alejado de la televisión, que ha sido su nexo de unión con Lucía Sánchez, pues se conocieron en 'Baila conmigo' en 2022 y le dieron una oportunidad a lo suyo gracias a 'Los vecinos de la casa de al lado' en 2024.