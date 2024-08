"Vidas, sigo desaparecida porque sigo pachucha. No he vuelto a tener fiebre pero me está costando alimentarme aunque ahora he vuelto a tener hambre. Gracias por vuestros mensajitos, ojalá mañana esté perfecta. Odio estar malita, sin fuerzas, con náuseas, dolores y mareos... Qué poco lo valoro a veces cuando estoy en perfectas condiciones. Os quiero", fue el mensaje que Melyssa le dejó a sus fans y que encendió las alarmas.