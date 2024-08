Miri Pérez-Cabrero, entre lágrimas, preocupa a sus seguidores: "No puedo más"

Miri Pérez-Cabrero ha compartido en su perfil oficial de Instagram un vídeo con el que ha preocupado a sus seguidores . En él la exconcursante de ' Supervivientes ' se ha mostrado sin filtros y totalmente devastada. Entre lágrimas , la influencer ha mostrado la que es también su realidad y no solo los momentos divertidos que acostumbra. Sin embargo, sus palabras han alarmado y también han recibido críticas por parte de sus followers.

Sin poder contener las lágrimas, la influencer de 30 años ha mostrado otra parte de cómo se siente , que es menos visible y atractiva en redes, pero que también forma parte de su realidad. Un vídeo completamente inesperado con el que ha dejado claro a sus más de 350.000 seguidores que "no siempre se puede estar bien" .

El ver a la influencer tan devastada con la alegría natural que siempre derrocha ha preocupado a sus seguidores. "No puedo más" , se ha sincerado a través de un vídeo en el que se ha abierto como nunca. Y, ante este desahogo total , la exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido mucho apoyo, pero tampoco han faltado críticas a su "acción desmedida", según algunos.

"¿Hay necesidad de salir así...?", le han llegado a reprochar a lo que Miri Pérez-Cabrero no se ha callado y ha respondido. La influencer se ha quejado de que todo es criticable cada vez que se sube a las redes. "Os molesta una braguita de bikini, la realidad de sentirse triste a veces o molesta cualquier cosa que me dé la gana de colgar. Me importa un pepino", ha sentenciado a través de sus stories.