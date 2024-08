Alejandra Rubio responde a las críticas por lucir su embarazo y recibe el apoyo de Georgina Rodríguez

Alejandra Rubio está en un muy buen momento personal. Después de sus vacaciones con Carlo Constanzia , la hija de Terelu Campos está mucho más tranquila. Eso sí, no se libra de los ataques en redes. Ahora, la joven de 24 años ha tenido que responder a las críticas por lucir con su looks de premamá su barriga de embarazada . Tras este paso al frente, la influencer ha recibido el inesperado y sorprendente apoyo de Georgina Rodríguez, mujer de Cristiano Ronaldo .

La nieta de María Teresa Campos atraviesa el quinto mes de embarazo y su tripita es ya más que notoria. Una barriguita de la que está muy orgullosa. Y, igual que hacía antes con los looks que escogía previo a quedarse embarazada, Alejandra Rubio viste con el vientre al descubierto . Sin embargo, que lo haga ahora que está embarazada parece que está molestando a algunos .

"Siempre he ido con la tripa al aire, lo que pasa es que cuando la tenía plana no le molestaba a nadie. Futuras mamás, ¿a vosotras también os llegan este tipo de comentarios?", ha querido saber Alejandra Rubio, que ha buscado apoyo entre tanta crítica que lee últimamente. Lo que, quizá, no esperaba era recibir el mensaje de cariño de Georgina Rodríguez.