La hija de Elena Rodríguez ha querido, en primer lugar, dejar claro que no considera que tuviera una mala relación con su excompañera de 'Supervivientes All Stars', sino una relación inexistente. "Si se tiene un poco de empatía, te da penita porque piensas en cuánto dolor estarán experimentando todos" , ha comentado en declaraciones a 'Europa Press', donde también ha confesado que cree que esta situación es "muy enredada" por involucrar a diferentes personas con diferentes intereses, añadiendo así a la ecuación a Kiko Jiménez y a Cristian Suescun.

Su ahora amiga Marta Peñate se ha pronunciado en una línea totalmente diferente, donde ha dado a entender que no cree descabellado que Sofía y Maite se reconcilien en un plató con un cheque de por medio: "Si se reconcilian, que les paguen, ¿por qué no?". La otra gran pregunta es si piensa que es todo un montaje y la novia de Tony Spina ha preferido guardar silencio en un primer momento para finalmente comentar: "No quiero contestar a eso, pero mi percepción es que parece mentira, la gente que me conoce sabe lo que pienso".