Christian ha querido acompañar esta publicación con el estribillo de la canción de Taburete y Dvicio, Solo contigo; canción en la que podría encontrar frases que den sentido a su historia de amor con Patricia Pardo, a la que conoció en los pasillos de Telecinco. En este romántico tema se pueden escuchar versos como: "Me enamoré por primera vez, Nadie me avisó que iba a suceder", "Luché contra mis fantasmas" o "Por ti no me arrepiento".