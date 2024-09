Aguasantas aclara si su boda con Juan José Peña sigue hacia adelante

Como hacía semanas que no se pronunciaba sobre el tema, sus seguidores se han mostrado interesados en saber si su idea de casarse sigue hacia adelante y la empresaria ha confirmado que así es y, es más, ha revelado que ya tiene una fecha prevista aunque no oficial ni agendada: el 1 de julio del próximo año. Ese día del verano de 2025 es el que la influencer se imagina dándose el 'sí, quiero' con el exnovio de Alma Bollo .

"Tengo muchas cosas preparadas, pero muchas otras obviamente no. Cuando esté al 100% continuaremos donde lo dejamos", ha explicado la ex de Manuel Cortés, subrayando así que el motivo por el que se ha quedado todo en stand by es su estado actual y no porque haya habido ninguna crisis ni se haya dado un paso atrás en su relación con el exconcursante de '¡Vaya vacaciones!'.