La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha sido muy clara con respecto a este tema del que ya ha hablado anteriormente. Ana María Aldón no tiene problemas económicos, tal como se ha publicado. "No tengo un gran imperio, pero a mí no me falta lo mío. He sido bastante independiente económicamente y soy una persona que lo que he ido trabajando no lo he ido tirando", ha explicado.