Pero ahora la creadora de contenido empieza a ver la luz al final del túnel. Después de un año muy difícil para ella, Jessica Bueno vuelve a sonreír. A través de su perfil oficial de Instagram, la exmujer de Jota Peleteiro se ha sincerado así con sus seguidores: "Quiero contaros que estoy supercontenta porque esta mañana he tenido una reunión con un centro de pilates y me encanta cómo es y lo profesional que se ve la chica... así que este año me vais a ver practicando pilates".