Laura Matamoros termina con oxígeno durante su viaje a Perú: "Me cuesta pensar"

"El paisaje es bestial, me encanta… todo desértico. Me cuesta pensar, se nota lo de la altitud", reconocía en un primer momento la influencer, que ha ido sintiéndose peor a medida que ha ido pasando el tiempo. "La sensación y el mareo es fuerte", ha expresado en otra publicación. Su amiga ha sido la primera en recurrir al oxígeno y, aunque ella en un primer momento se negaba, no ha tardado en darse cuenta de que ella también requería de esta asistencia