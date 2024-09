Tatiana ha reconocido que está teniendo que hacer muchos esfuerzos e incluso reinventarse porque en su momento no administró todo lo bien que debería su economía. "Gané mucho dinero y me compré el piso aquí. Era joven y derroché mucho, que ahora si lo gano con esta edad no haría lo mismo, pero de eso ya no queda nada", ha confesado con resignación.