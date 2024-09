Susana Molina habla de su problema de salud y toma una decisión: "Puede derivar en algo más grave"

Tal y como ha explicado ahora, en su momento estuvo tomando antibiótico y "más o menos se curó", pero "duró una semana". Eso sí, la creadora de contenido reconoce que "nunca ha llevado una dieta superestricta" porque "le cuesta la vida". Así se lo ha contado a su comunidad de fans de Instagram: "Lo estoy haciendo bien tres o cuatro días, meto un alimento que no toca y ya me pongo malísima y me desanimo un montón... eso me hacía dejarlo y prefería encontrarme mal".