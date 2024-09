Fani Carbajo se rompe al hablar de sus problemas con la lactancia materna

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado con sus seguidores acerca de la lactancia materna

La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que se encuentra "agobiada" porque quiere darle el pecho a su hija

Fani Carbajo comparte el tierno primer posado de Fran Benito junto a Victoria, su hija recién nacida

Hace cuatro días que Fani Carbajo dio a luz a su primera hija en común con su novio actual, Fran Benito. Una niña llamada Victoria en honor a su abuela fallecida que ha llegado al mundo 16 años después de su hermano mayor, Emilio, que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tuvo cuando tenía 23. A la influencer le gusta compartir con sus seguidores su experiencia con un bebé tantos años después de haber sido madre por primera vez y lo último que les ha confesado es que hay una diferencia que la tiene "bastante agobiada".

Es un problema con la lactancia materna que la exconcursante de 'Supervivientes' ha comenzado relatando así en sus stories de Instagram: "Estoy aquí con mi bebé y tengo que contaros algo que me está pasando con ella que con Emilio no pasó y me tiene bastante agobiada". Tras estas primeras palabras, su voz se rompía y sus ojos comenzaban a estar llorosos, reflejando la enorme preocupación que siente.

"Quiero mostraros la verdad que es que estoy muy feliz, muy contenta, pero también hay una parte de todo esto que también es muy duro y es que yo no sabía que una cesárea era tan dura, de verdad que sois todas unas campeonas, pero lo que os quiero contar es del tema de la lactancia que no me había pasado con Emilio y que no sabía que me iba a afectar tanto", proseguía la amiga de Amor Romeira, que tuvo un parto por cesárea "muy complicado".

"Me sentía mal porque me ha tardado mucho en subir la leche y le hemos estado dando a la niña biberones como suplemento hasta que me subiera porque nada más que tenía el calostro, pero no le puedo dar de mamar ahora porque ella succionaba tan fuerte al principio que me dejó los pezones con muchísimas heridas, me sangraban y era imposible por el dolor", relata Fani, que tiene en el pecho derecho "una costra que impide que salga la leche".

Ya ha recibido consejo profesional y espera que su problema se solucione tan pronto como sea posible porque su ilusión es poder darle el pecho a su niña.

Su tía Maite, su gran aliada