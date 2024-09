"Me hice las pestañucas y el laminado de cejas por primera vez. Tenía miedo porque nunca me había hecho nada en las cejas, pero me gusta cómo me las dejaron, han cogido un poco de color", ha destacado Miri del problema que tenía y que le daban un efecto de poco pobladas. El estrés, disminución de defensas en el cuerpo y el que se le hubieran aclarado tanto daba la sensación de falta de vello.