La respuesta de Yola Berrocal cuando le preguntan por su supuesto affaire con Piqué

Ante estas declaraciones, la pregunta a Yola Berrocal es obligada: ¿se produjeron esos besos? 'La Otra Crónica' de 'El Mundo' pudo hablar con la exconcursante de 'Supervivientes' hace unos días y ella se limitó a decir: "No te lo a voy negar: esto me ha sorprendido mucho y no sé que decirte. Lo que pasa es que nunca he hablado de estos temas. De mi vida privada sí que he hablado... ¿Pero de esto? No, jamás [...] Hay gente que dice que me vio, ¿no? Vale, si hay gente que me vio... ¡Que lo cuenten ellos! Yo no confirmo ni desmiento".