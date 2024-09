Adelantándose a todo y también desoyendo los consejos que le dieron sus amigos de que no se precipitara, Aneth cuenta que cambió lo que tenía comprado de decoración para niño en su cuarto por "un jardín de flores y conejitas. Me dijeron que me esperase, pero ya saben cómo soy", ha confesado. De poco le sirvió la insistencia de su marido Guillermo en que si compraba algo tan pronto fuesen cosas de colores neutros.