Susi Jiménez reaparece para actualizar su situación en plena crisis con Iván Silva

"Ayer por fin me decoré mi dormitorio, tengo muchísimas ganas de que veáis mi dormitorio, pero faltan muchísimas cositas todavía y por eso no he podido subir nada", ha comentado Susi que, hace unos meses, cuando se compró la casa lo hizo para tener su propio hogar junto a su marido y su hija y no continuar viviendo en la casa de sus padres que, por otro lado, solo ocupaban ellos porque Dani Jiménez y Marisol Vargas residen en Sevilla con sus dos hijas pequeñas, Graciela y Daniela.