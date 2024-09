Cristian Suescun regresa a Pamplona y posa con su familia: "Abuelos eternos"

Unas declaraciones que hicieron que muchos empatizaran con Cristian Suescun y que comenzaran a recomendarle que hiciera su vida por separado, sin tener contacto con su madre por el momento para sanar la herida que él mismo ha reconocido tener abierta al relatar en '¡De viernes!' y en 'TardeAR' que nunca se ha sentido del todo querido y aceptado por su madre: "Mi madre nunca me ha dicho 'te quiero' ni me ha dado un beso, ni siquiera me dejaba hacer de vientre en su casa".