No está siendo nada fácil para Danna Ponce, que está sufriendo mucho el ver a su hijo tan enfermo y de hospital en hospital. Así se lo ha contado a sus seguidores: "Mil gracias por preocuparos tanto por este bebé. Siento no haber podido responderos a todas, pero llevo prácticamente una semana sin hacer nada más que no sea estar con él. Ayer cuando llegamos a casa estaba bastante de bajón por el cansancio de toda la semana, la preocupación continua... las que seáis mamás me entenderéis".