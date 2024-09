Raquel Salazar, tras recibir su diagnóstico médico en urgencias: "No me lo puedo permitir"

"Pues ahora 20 pastillas y a curarse", ha comentado al lado de la foto la modista, que unas horas después reaparecía en vídeo para aclararle a sus seguidores cómo ha sido recibir este diagnóstico y reconocerles que ha acudido al médico porque ellos se lo recomendaron, ya que a ella no le gusta nada tener que ir a urgencias: "Es que soy anti-médicos y es que no me lo puedo permitir, ni el estar en la cama ni estar mala, entonces me estoy forzando más de lo que puedo".