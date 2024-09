Alba Díaz se sincera sobre el complicado momento que atraviesa: "Se me ha venido todo encima"

Para ser honesta con ella misma, la hija de los colaboradores de 'TardeAR' se ha mostrado vulnerable porque es lo que está sintiendo y ha dejado claro que "es un ser humano" que tiene "miedo, vértigo y mochilas" . Y, precisamente, por esa idea de intentar que todo esté bien y en orden, la influencer ha demostrado que eso no siempre se consigue y que cuando hay bajones también hay que visibilizarlos . "Hay otra realidad paralela. Y es que hay días y épocas que se me viene todo encima ", ha confesado en un vídeo en el que ha mostrado lo que le preocupa y la presión que se está metiendo.

La influencer ha manifestado que lleva unos días muy poco creativa y que eso le agobia mucho. "No tengo ideas creativas. No me están saliendo. Llevo una semana que no sé que hacer. No me inspiro. Igual debo dejar de exigirme tanto y quizás simplemente tengo que empezar a ser yo como ahora mismo", ha anunciado a sus seguidores sobre cuáles van a ser sus pasos.