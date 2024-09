María Hernández aclara por qué no se va a casar con Rubén Castro: "Me ha causado alguna discusión"

María ha sido clara y sincera: no va a darse el 'sí, quiero' con el futbolista; pero no se ha quedado ahí y es que ha detallado la razón por la que no habrá boda: "Esta es una pregunta que me ha causado más de una discusión. No creo en el matrimonio perfecto, pero hace años sí quería vivir ese día. Me hacía mucha ilusión verme vestida y poder compartir con mi gente un día tan bonito. Años después tengo que reconocer que no me quita el sueño, he entendido que a Rubén no le gusta y le he quitado importancia".