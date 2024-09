Marta López Álamo se sincera sobre cómo le afecta su enfermedad a su trabajo

"Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que soy una tía híper productiva y que no dejo nunca el móvil porque no me gusta dejar las cosas para el final, soy una tía muy organizada, pero después todo me hace ¡pum! y no me puedo hacerlo", se expresaba la andaluza, visiblemente frustrada por no poder crear todo el contenido que desea por los "bajones de energía" provocados por su enfermedad.