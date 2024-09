"Me he cogido dos grapas aquí para que todo el mundo me detecte", bromea con el coche parado mientras hace referencia a los auriculares inalámbricos que Jessica Bueno le regaló con motivo de su 34º cumpleaños. En su siguiente historia, José Luis Romero Magro aparece conduciendo mientras canta a capella uno de sus últimos singles, 'Secreto a voces', el tema que compuso a su pareja y compañera de 'GH VIP'.