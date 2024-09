La Rebe habla de su tío Angelete después de que él destapase el distanciamiento de las dos familias

Sobre sus sobrinas - La Rebe, Graciela y Susi Jiménez - declaró: "Mi preferida es la mayor, La Rebe, pero hace mucho tiempo que no la vemos, no nos llama nunca". Pocos días después, le preguntaron a Marisol por el tema en un directo en el que también estaba presente Susi, que le rogó a su madre que no dijera nada. La matriarca no le hizo caso, alegró que su cuñado no había "dicho nada malo" y que deseaba que ambas familias se reunieran pronto.