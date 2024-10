El nieto de Julián Muñoz escribe una desgarradora carta a su abuelo una semana después de su muerte

Fran ha querido explicar a su abuelo "lo unidos que estamos por ti y lo mucho que te queremos" mientras llora y lamenta su ausencia. "No sabes la falta que me haces por aquí, nunca olvidaré tus consejos y tus charlas ", reconoce.

Asimismo, el nieto del ex de Isabel Pantoja no ha dudado en hacer pública la promesa que le hizo a su abuelo antes de morir; un deseo y una voluntad que Redondo piensa cumplir por su "Juliancito". "Puedes estar tranquilo que los protegeré y cuidaré como tú me pediste"