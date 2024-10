Ágatha Ruiz de la Prada habla de su situación financiera y de su patrimonio tras la venta de su ático

Las primeras aclaraciones las hizo el pasado mes de agosto a la revista '¡HOLA!', donde reveló que había vendido su piso porque le "daba la gana": "Mis hijos son mayores, el tiempo pasa y quiero hacer lo que me apetezca. Tengo el capricho. No debo ni medio céntimo. Nunca he tenido problemas económicos porque tengo mi parte medio catalana y soy muy hormiguita. Siempre gasto menos de lo que ingreso".