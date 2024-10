El novio de Mayte Zaldívar habla de su actual situación tras la muerte de Julián Muñoz: "No nací para encajar"

"No nací para encajar en moldes preestablecidos, ni para complacer a todos. He aprendido que mi autenticidad a veces molesta y eso está bien", ha comenzado diciendo del momento personal que atraviesa. Fernando Marcos se ha sincerado con sus seguidores y ha ido más allá hablando de su situación tras la muerte de Julián Muñoz. "Prefiero vivir fiel a quien soy, sin filtros ni máscaras, que fingir ser algo que no me representa solo para agradar a los demás", ha dicho.